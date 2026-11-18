

Ein schwarzer SUV befuhr die Hohenfelder Straße in Fahrtrichtung Balduinbrücke. Zeitgleich befuhr ein blauer Ford Fiesta die Pfuhlgasse und beabsichtigte, den Kreuzungsbereich geradeaus in Richtung Saarplatzkreisel zu passieren.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei wurden zwei Insassen des blauen Ford Fiesta leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs werden Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 1 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



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Polizeiinspektion Koblenz 1

Telefon: 0261 / 92156300

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