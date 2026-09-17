Verkehrsunfall mit zwei Beteiligten Fahrzeugen führt zur Vollsperrung des Dernbacher Dreiecks.

Heute Nachmittag kam es gegen 16:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei Beteiligten Fahrzeugen auf der BAB 48 im Bereich des Dernbacher Dreiecks in Fahrtrichtung Frankfurt.

Zum Unfallzeitpunkt herrschte dort stockender Verkehr. Der Fahrer eines PKW schätzte die Situation falsch ein und fuhr, vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit, einem Fahrzeuggespann, bestehend aus PKW und Anhänger, hinten auf. Hierdurch wurden zwei Insassen in dem Gespann leicht verletzt. An allen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Überleitung der BAB 48 auf die BAB 3 in Fahrtrichtung Frankfurt musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten voll gesperrt werden. Im Einsatz waren neben dem Rettungsdienst und der Freiwilligen Feuerwehr Ransbach-Baumbach auch die Polizeiautobahnstation Montabaur.



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Polizeiautobahnstation Montabaur

02602/93270





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