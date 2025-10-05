Neustadt/Wied
Verkehrsunfall mit Vollsperrung
Am 05.10.2025 gegen 03:03 Uhr ereignete sich auf der BAB 3, in Fahrtrichtung Köln, auf Höhe des Parkplatzes Epgert ein Alleinunfall.

Der PKW kam dabei aus noch ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Verkehrsschild und kam im Grünstreifen zum Stillstand.

Aufgrund der Bergungs- und Rettungsmaßnahmen war die Feuerwehr Horhausen/Pleckhausen, der Rettungsdienst sowie die PASt Montabaur mit hoher Kräfteanzahl vor Ort.

Die Fahrbahn musste für ca. 2 h voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Koblenz
Polizeiautobahnstation Montabaur

Telefon: 0260293270


Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

