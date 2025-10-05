Verkehrsunfall mit Vollsperrung

Der PKW kam dabei aus noch ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Verkehrsschild und kam im Grünstreifen zum Stillstand.



Aufgrund der Bergungs- und Rettungsmaßnahmen war die Feuerwehr Horhausen/Pleckhausen, der Rettungsdienst sowie die PASt Montabaur mit hoher Kräfteanzahl vor Ort.



Die Fahrbahn musste für ca. 2 h voll gesperrt werden.



