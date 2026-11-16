Verkehrsunfall mit Vollsperrung der A48

Zunächst beobachteten Zeugen einen Schlangenlinien fahrenden Pkw mit Anhänger. Dieser kollidierte in der Folge mehrfach mit Mittel- und Schutzplanke. Die Zeugen konnten erkennen, dass sich der Fahrzeugführer in einer augenscheinlich hilflosen Lage befand bzw. einen medizinischen Notfall hatte. Sie setzten sich vor das Gespann und bremsten es mit Hilfe des eigenen Fahrzeugs ab.

Zur medizinischen Versorgung und der Absicherung der Unfallstelle war eine etwa halbstündige Vollsperrung der A48 nötig. Der Fahrzeugführer wurde in stabilem und ansprechbaren Zustand zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Ein besonderer Dank gilt dem Zeugen, der an dieser Stelle einen Schaden an seinem eigenen Fahrzeug in Kauf nahm, um dem Fahrer bei seinem medizinischen Notfall zu helfen. Seinem beherzten Eingreifen dürfte zu verdanken sein, dass der Unfall verhältnismäßig glimpflich endete.



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