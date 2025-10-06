Verkehrsunfall mit Vollsperrung auf der B49

Am Sonntag, den 05.10.2025, gegen 18:30 Uhr wurde die Polizeiinspektion Lahnstein über einen Verkehrsunfall auf der B 49 von Koblenz-Horchheim Richtung Südbrücke vor der Überleitung zur B 42 informiert.

Ein PKW war bei regennasser Fahrbahn in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, kollidierte mit der Leitplanke und kam mit dem Heck schließlich an der linksseitigen Leitplanke zum Stehen. Beide Insassen wurden verletzt.

Die Richtungsfahrbahn war für ca. 1 Stunde gesperrt, der Verkehr wurde über die Abfahrt nach Koblenz-Horchheim abgeleitet.



