Bendorf
Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am heutigen Sonntagnachmittag (24.

05.2026) kam es gegen 14:25 Uhr in der Engerser Landstraße zu einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall. Eine 51-jährige Fahrradfahrerin beabsichtigte, von der Fahrbahn auf den Gehweg aufzufahren. Hierbei kam sie ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Die Radfahrerin zog sich durch den Sturz leichte Verletzungen zu. Ein herbeigerufener Rettungsdienst übernahm die medizinische Erstversorgung vor Ort und brachte die Frau anschließend zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bendorf
PHK Floeth

Telefon: 02622-94020

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Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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