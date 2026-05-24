Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

05.2026) kam es gegen 14:25 Uhr in der Engerser Landstraße zu einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall. Eine 51-jährige Fahrradfahrerin beabsichtigte, von der Fahrbahn auf den Gehweg aufzufahren. Hierbei kam sie ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Die Radfahrerin zog sich durch den Sturz leichte Verletzungen zu. Ein herbeigerufener Rettungsdienst übernahm die medizinische Erstversorgung vor Ort und brachte die Frau anschließend zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.



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