Lahnstein
Verkehrsunfall mit verletzten Personen auf der B 260- derzeit Vollsperrung
Symbolbild
Symbolbild
Armin Weigel/dpa

Gegen 10:00 Uhr kam es auf der B 260 zu einem Verkehrsunfall, bei dem 2 Personen verletzt wurden.

Aufgrund der Unfallaufnahme und der Reinigung der Straße ist die B 260 derzeit voll gesperrt. Der Verkehr wird vor Ort umgeleitet.
Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Lahnstein

Telefon: 02621-9130


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter