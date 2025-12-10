Verkehrsunfall mit verletzten Personen auf der B 260- derzeit Vollsperrung

Gegen 10:00 Uhr kam es auf der B 260 zu einem Verkehrsunfall, bei dem 2 Personen verletzt wurden.

Aufgrund der Unfallaufnahme und der Reinigung der Straße ist die B 260 derzeit voll gesperrt. Der Verkehr wird vor Ort umgeleitet.

Es wird nachberichtet.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Lahnstein



Telefon: 02621-9130





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell