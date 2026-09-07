Verkehrsunfall mit verletztem Rollerfahrer



Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr ein Pkw Mercedes mit Anhänger die L214 aus Richtung Boppard Buchholz kommend in Richtung Pfaffenheck. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr der Pkw vor der Einmündung nach Udenhausen auf einen vor ihm befindlichen Roller auf. Der 18-jährige Rollerfahrer wurde durch den Zusammenstoß schwerverletzt und in ein Koblenzer Krankenhaus verbracht.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.



Während der Unfallaufnahme war die Hunsrückhöhenstraße kurzzeitig voll gesperrt.



Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Boppard (06742 / 8090 oder piboppard@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.



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