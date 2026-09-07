Boppard
Verkehrsunfall mit verletztem Rollerfahrer
Symbolbild

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dpa

Gegen 16:15 Uhr ereignete sich auf der Hunsrückhöhenstaße bei Boppard Udenhausen ein Verkehrsunfall mit schwer verletztem Rollerfahrer.

Lesezeit 1 Minute


Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr ein Pkw Mercedes mit Anhänger die L214 aus Richtung Boppard Buchholz kommend in Richtung Pfaffenheck. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr der Pkw vor der Einmündung nach Udenhausen auf einen vor ihm befindlichen Roller auf. Der 18-jährige Rollerfahrer wurde durch den Zusammenstoß schwerverletzt und in ein Koblenzer Krankenhaus verbracht.
Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

Während der Unfallaufnahme war die Hunsrückhöhenstraße kurzzeitig voll gesperrt.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Boppard (06742 / 8090 oder piboppard@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Boppard

Telefon: 06742 8090
Email: piboppard@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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