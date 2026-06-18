Koblenz
Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer
Symbolbild
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Friso Gentsch dpa

Am Donnerstag, 18. Juni 2026 gegen 07:45 Uhr wurde ein Fahrradfahrer auf dem Feldweg hinter dem Kinopolis, welcher parallel zur B9 verläuft, im Rahmen eines Verkehrsunfalls mit einem Transporter schwerverletzt.

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Der Transporter entfernte sich unerlaubt vom Unfallort und ließ den schwerverletzten Fahrradfahrer vor Ort zurück. Ermittlungen gegen den möglichen Unfallverursacher dauern an. Zeugen, welche Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten Kontakt mit der Polizeiinspektion Koblenz 2 aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Koblenz 2

Telefon: 0261/10354230
E-Mail: pikoblenz2@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

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Polizeiinspektion Koblenz 2

Telefon: 0261 / 10354230
PI Koblenz 2: https://s.rlp.de/piko2
E-Mail: pikoblenz2@polizei.rlp.de
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