Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer – Zeugenaufruf

Höhr-Grenzhausen. Auf Grund eines Plastikteils auf der Straße, versuchte der Fahrer ein Ausweichmanöver, hierbei kam er nach rechts von der Straße ab und kam zu Fall.

Der junge Mann wurde hierbei verletzt und nach einer Erstversorgung vor Ort, in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden wird auf einen unteren 4-stelligen Bereich beziffert. Das Motorrad wurde abgeschleppt.

Wer das Plastikteil verlor, oder wie es auf die Straße gelangte, steht aktuell nicht fest.

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