Braubach
Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer auf der L335
Symbolbild
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Friso Gentsch dpa

Am 20.06.2026 ereignete sich gegen 10:45 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der L335 zwischen Braubach und Dachsenhausen.

Eine PKW-Fahrerin befuhr die L335 in Richtung Dachsenhausen. Als diese nach links in einen Feldweg abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Motorradfahrer. Der Motorradfahrer wurde mit einem Rettungswagen verletzt in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Ein Notarzt musste mit einem Rettungshubschrauber zur Unfallörtlichkeit eingeflogen werden.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die L335 musste zum Zweck der Unfallaufnahme für ca. 3 Stunden voll gesperrt
werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lahnstein
Nordallee 3
56112 Lahnstein

Telefon: 02621-913-0
E-Mail: pilahnstein@polizei.rlp.de

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