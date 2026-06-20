Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer auf der L335

Eine PKW-Fahrerin befuhr die L335 in Richtung Dachsenhausen. Als diese nach links in einen Feldweg abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Motorradfahrer. Der Motorradfahrer wurde mit einem Rettungswagen verletzt in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Ein Notarzt musste mit einem Rettungshubschrauber zur Unfallörtlichkeit eingeflogen werden.



An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die L335 musste zum Zweck der Unfallaufnahme für ca. 3 Stunden voll gesperrt

werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lahnstein

Nordallee 3

56112 Lahnstein



Telefon: 02621-913-0

E-Mail: pilahnstein@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell