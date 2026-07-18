Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer auf der B 42

Am heutigen Tag ereignete sich gegen 16:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B 42 bei Lahnstein, kurz nach der Auffahrt zur B 260 in Fahrtrichtung Koblenz.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet ein Motorradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle und stürzte in der Folge über die dortige Leitplanke.



Der Fahrer wurde hierbei schwer, nach derzeitigen Erkenntnissen jedoch nicht lebensgefährlich verletzt und durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Hinweise auf die Beteiligung weiterer Fahrzeuge ergaben sich bislang nicht. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Unfallstelle.



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