Lahnstein
Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer auf der B 42
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Am heutigen Tag ereignete sich gegen 16:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B 42 bei Lahnstein, kurz nach der Auffahrt zur B 260 in Fahrtrichtung Koblenz.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet ein Motorradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle und stürzte in der Folge über die dortige Leitplanke.

Der Fahrer wurde hierbei schwer, nach derzeitigen Erkenntnissen jedoch nicht lebensgefährlich verletzt und durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Hinweise auf die Beteiligung weiterer Fahrzeuge ergaben sich bislang nicht. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Unfallstelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Lahnstein

Nordallee 3
56112 Lahnstein
Telefon: + 49 2621 913-0


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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