Verkehrsunfall mit verletztem Kind – Zeugen gesucht





Hierbei übersah er ein Kind, welches in diesem Moment die Fahrbahn überquerte. Das Kind wurde von dem PKW erfasst und kam zu Fall.

Hierbei verletzte es sich leicht.



Der Fahrzeugführer erfragte nur kurz ob alles in Ordnung sei. Als das Kind dies im Schock bejahte setzte der männliche Fahrzeugführer seine Fahrt fort ohne sich weiter um das Kind zu kümmern.



Hinweise zu dem unfallbeteiligten Fahrzeugführer nimmt die Polizeiinpektion Bendorf entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bendorf



Telefon: 02622-94020





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