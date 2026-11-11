Verkehrsunfall mit verletztem Fußgänger auf der B9

Der Fußgänger beabsichtigte die Fahrbahn von links nach rechts im Bereich der Fußgängerbrücke zu überqueren und wurde hierbei von einem PKW erfasst. Der Fußgänger wurde durch die Luft geschleudert und blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der PI Koblenz 1 unter Tel.: 0261-92156300 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Koblenz 1

Telefon: 0261 / 92156300

PI Koblenz 1: https://s.rlp.de/piko1

E-Mail: pikoblenz1@polizei.rlp.de

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