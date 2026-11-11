Koblenz
Verkehrsunfall mit verletztem Fußgänger auf der B9
Symbolbild

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dpa

Am 11.11.2026, um 18:08 Uhr ereignete sich in Koblenz, Moselring (B 9), Fahrtrichtung Boppard ein Verkehrsunfall mit verletztem Fußgänger.

Der Fußgänger beabsichtigte die Fahrbahn von links nach rechts im Bereich der Fußgängerbrücke zu überqueren und wurde hierbei von einem PKW erfasst. Der Fußgänger wurde durch die Luft geschleudert und blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen.
Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der PI Koblenz 1 unter Tel.: 0261-92156300 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Koblenz 1
Telefon: 0261 / 92156300
PI Koblenz 1: https://s.rlp.de/piko1
E-Mail: pikoblenz1@polizei.rlp.de
Pressemeldungen der Polizei Rheinland‑Pfalz sind unter Nennung
der Quelle zur Veröffentlichung frei.


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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