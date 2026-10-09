Andernach
Verkehrsunfall mit Unfallflucht – Zeugen gesucht!
Symbolbild
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Carsten Rehder/dpa

Am Freitag, den 09.10.2026 gegen 14:59 Uhr ereignete sich im Bereich der Breite Straße 10 in 56626 Andernach ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.

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Hierbei befuhr ein PKW sowie ein mit zwei Personen besetztes Kleinkraftrad die Breite Straße stadteinwärts, als es aufgrund eines Fahrmanövers des PKW-Fahrers zum Sturz des Kleinkraftrades kam. Der Kleinkraftradfahrer sowie dessen Sozius verletzten sich infolgedessen leicht.
Nach dem Verkehrsunfall entfernte sich der Fahrer des PKW unerlaubt von der Unfallstelle.
Die Polizeiinspektion Andernach bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem flüchtigen Unfallverursacher geben können, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle unter der 02632-9210 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Andernach
Sachbearbeiter: POK Hoersch
Telefon: 02632-9210
E-Mail: PIAndernach@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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