Emmelshausen
Verkehrsunfall mit unbekanntem Geschädigtem - Aufruf
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am Freitag, den 16.10.2026 gegen 16:00 Uhr, kam es in Emmelshausen auf der Rhein-Mosel-Straße in Höhe der Eisdiele / Sparkasse zu einem Verkehrsunfall.

Lesezeit 1 Minute

Die Unfallverursacherin bog aus der Feldstraße nach links in die Rhein-Mosel-Straße ein und übersah hierbei einen von rechts kommenden bevorrechtigten dunklen Mercedes, vermutlich Modell SLK. Es kam zu einer Berührung zwischen den Fahrzeugen, welche die Fahrerin des Geschädigten PKWs augenscheinlich nicht bemerkte. Die Unfallverursacherin versuchte noch vergeblich die Fahrerin des geschädigten PKWs auf sich aufmerksam zu machen, bevor sie sodann die Polizei über den Vorfall informierte.

Die Polizei bittet nun die Fahrerin des unbekannten beteiligten PKWs sich zu melden, um den Schaden aufzunehmen und zivilrechtliche Angelegenheiten in Klärung zu bringen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Boppard
PKA'in Altmaier
Tel. 06742/809-0
piboppard@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren