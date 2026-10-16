Verkehrsunfall mit unbekanntem Geschädigtem - Aufruf

Die Unfallverursacherin bog aus der Feldstraße nach links in die Rhein-Mosel-Straße ein und übersah hierbei einen von rechts kommenden bevorrechtigten dunklen Mercedes, vermutlich Modell SLK. Es kam zu einer Berührung zwischen den Fahrzeugen, welche die Fahrerin des Geschädigten PKWs augenscheinlich nicht bemerkte. Die Unfallverursacherin versuchte noch vergeblich die Fahrerin des geschädigten PKWs auf sich aufmerksam zu machen, bevor sie sodann die Polizei über den Vorfall informierte.



Die Polizei bittet nun die Fahrerin des unbekannten beteiligten PKWs sich zu melden, um den Schaden aufzunehmen und zivilrechtliche Angelegenheiten in Klärung zu bringen.



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PKA'in Altmaier

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