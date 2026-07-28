Koblenz
Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Fahrradfahrerin
Symbolbild

Symbolbild

dpa

Am Morgen des 28.07.2026 kam es in Höhe des Kreisverkehrs Carl-Spaeter-Straße/Hans-Böckler-Straße/Hintermark zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einer Fahrradfahrerin.

Beim Verlassen desselben kam es zu einer Kollision zwischen den Fahrzeugen, wodurch die Fahrradfahrerin zu Fall kam und letztlich nach erfolgloser Reanimation an den erlittenen Verletzungen verstarb.
Der genaue Unfallhergang ist Teil der laufenden Ermittlungen.

Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich unter der 0261 103-54250 mit der PI Koblenz 2 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Koblenz 2

Telefon: 0261-103-54250


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren