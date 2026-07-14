Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Motorradfahrer





Nach ersten Ermittlungen fuhr ein Linienbus von Urmitz in Richtung Weißenthurm und beabsichtigte, in die Straße „Rheinau“ einzubiegen. Hierzu ordnete sich der Fahrer auf den entsprechenden Fahrstreifen ein. Während des Abbiegens entschied sich der Fahrzeugführer jedoch um und wechselte wieder auf den rechten Fahrstreifen, wobei er den von hinten nahenden 62-jährigen Fahrer eines Leichtkraftrades übersah.



Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Motorradfahrer tödliche Verletzungen erlitt. Der Linienbus war zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalles nicht mit Fahrgästen besetzt. Der Fahrer stand unter Schock.



Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen und ein Gutachter hinzugezogen.



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