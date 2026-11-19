Am Donnerstag, den 19.11.26, kam es gegen 17:16 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem linken Fahrstreifen der B9 in Fahrtrichtung Bonn in Höhe des Bauhauses unter der Beteiligung von sechs Fahrzeugen.

Hierbei fuhren die PKW aufeinander auf.

Von den insgesamt zehn beteiligten Personen wurden drei Personen leicht verletzt. Eine Beteiligte wurde mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Die Richtungsfahrbahn Bonn war für ca. 1,5 Stunden gesperrt. Insgesamt waren drei beteiligte Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle auf dem Ausfahrtsstreifen vorbei geleitet. Neben dem Rettungsdienst war auch die Berufsfeuerwehr Koblenz im Einsatz.



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