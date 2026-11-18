Es wurden sofort Polizei- und Rettungskräfte entsandt.



Nach ersten Ermittlungen befuhr ein männlicher Fahrzeugführer mit seinem PKW die B 256 aus Plaidt in Richtung Andernach. In Höhe der Abfahrt Miesenheim/Andernacher Straße kam er aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach eine Schutzplanke und kam in einer Böschung zum Stillstand. Der Fahrzeugführer war im PKW eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Er wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Am PKW entstand Totalschaden. Das spezialisierte Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Koblenz wurde mit weiteren Maßnahmen der Spurensicherung beauftragt, um den Unfallhergang aufzuklären.



Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Bereich vollständig gesperrt. Bis zum einsetzenden Berufsverkehr waren die Erstmaßnahmen vor Ort beendet.



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