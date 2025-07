Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Wirges - BAB 48 (ots) - Am Montag den 07.07.2025, gegen 13:00 Uhr, kam es auf der Bundesautobahn 48, kurz hinter dem Autobahndreieck Dernbach in Fahrtrichtung Trier zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Personenkraftwagen.

Vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls kam die 58-Jährige Fahrzeugführerin auf einer Geraden zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte dort mit der rechtsseitig befindlichen Schutzplanke, von welcher diese in die linksseitig befindliche Schutzplanke abgewiesen wurde und dort auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen kam. Die Fahrzeugführerin wurde schwer- aber nicht lebensbedrohlich verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Bundesautobahn 48 war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und für die medizinische Versorgung der Unfallbeteiligten für knapp eine Stunde voll gesperrt. Hierdurch kam es zu temporären Beeinträchtigungen des Verkehrsflusses.



