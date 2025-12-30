Verkehrsunfall mit schwerverletzten Personen

Am 30.12.2025 gegen 16:30 Uhr ereignete sich auf der L204 zwischen Bell und dem Hochkreisel B327 der Hunsrückhöhenstraße zwischen Kappel und Kastellaun ein schwerer Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Der Verkehrsunfall ereignete sich im Begegnungsverkehr. Zwei Fahrzeuge stießen frontal zusammen, das dritte Fahrzeug wurde durch ein durch den Aufprall weggeschleudertes Fahrzeug seitlich getroffen. Zwei Fahrzeuginsassen wurden schwer verletzt, es befinden sich mehrere Rettungsfahrzeuge sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die L204 zwischen Bell und dem Kreisverkehr B327 ist für die Zeit der polizeilichen Unfallaufnahme voll gesperrt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Simmern

Bingener Straße 14

55469 Simmern



06761 9210





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell