Verkehrsunfall mit Schwerverletzten auf der B42, Lahnstein





Am 01.06.2026 ereignete sich um ca. 14:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B42, Anschlussstelle Braubach-Nord zwischen drei Fahrzeugen mit mehreren Schwerverletzten.



Der 86-Jährige Fahrzeugführer aus der VG Loreley befuhr gemeinsam mit seiner 82-Jährigen Beifahrerin die Anschlussstelle Braubach-Nord und beabsichtigte nach links auf die B42 in Fahrtrichtung Süden einzubiegen. Dabei übersah er eine von links kommende 38-Jährige Fahrzeugführerin aus der VG Nastätten, welche die B42 von Braubach kommend in Fahrtrichtung Norden befuhr. In ihrem Fahrzeug befand sich noch ein dreijähriges Kind.



Im Einmündungsbereich der B42 an der Anschlussstelle kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls, schoben sich beide Fahrzeuge auf die Fahrspur der B42 von Lahnstein kommend in Fahrtrichtung Braubach, sodass ein von Norden kommender Mercedes Sprinter, geführt von einem 63-Jährigen Angehörigen der VG Hunsrück-Mittelrhein, mit den beiden erstgenannten Fahrzeugen kollidierte.



Bei dem Unfall wurden drei erwachsenen Insassen der beiden erstgenannten Fahrzeugen schwer- und der Fahrzeugführer des Mercedes-Sprinters leichtverletzt. Das Kind blieb unverletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht.



An allen drei Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Sachschaden wird insgesamt auf ca. 120.000 Euro geschätzt.



Für die Zeit Bergung der Verletzten, der Landung des Rettungshubschraubers und der Verkehrsunfallaufnahme durch hiesige Dienststelle in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsunfallaufnahmeteam der VD Koblenz, war die B42 zwischen Oberlahnstein und Braubach für ca. fünf Stunden voll gesperrt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lahnstein



Telefon: 02621 913 - 0





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell