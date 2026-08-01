Hierbei wurde eine Person schwerverletzt. Während der Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich voll gesperrt werden. Aufgrund des Anreiseverkehrs zum Techno-Festival Nature One, kam es zu starken Rückstaus. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Unfallzeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Simmern zu melden.
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Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer
Hierbei wurde eine Person schwerverletzt. Während der Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich voll gesperrt werden. Aufgrund des Anreiseverkehrs zum Techno-Festival Nature One, kam es zu starken Rückstaus. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Unfallzeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Simmern zu melden.