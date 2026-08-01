Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Am frühen Abend des 31.07.2026 ereignete sich auf der Ampelkreuzung B327/B421 bei Kappel ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad.

Hierbei wurde eine Person schwerverletzt. Während der Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich voll gesperrt werden. Aufgrund des Anreiseverkehrs zum Techno-Festival Nature One, kam es zu starken Rückstaus. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Unfallzeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Simmern zu melden.



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Polizeiinspektion Simmern



Telefon: 06761/9210





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