Kappel
Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Symbolbild

dpa

Am frühen Abend des 31.07.2026 ereignete sich auf der Ampelkreuzung B327/B421 bei Kappel ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad.

Hierbei wurde eine Person schwerverletzt. Während der Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich voll gesperrt werden. Aufgrund des Anreiseverkehrs zum Techno-Festival Nature One, kam es zu starken Rückstaus. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Unfallzeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Simmern zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Simmern

Telefon: 06761/9210


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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