Am Mittwoch, den 11.11.2026, gegen 14:05 Uhr ist es auf der L 116, kurz hinter dem Ortsausgang Nickenich zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden gekommen.

Zwei Pkw befuhren hintereinander die L 116 von Nickenich kommend in Fahrtrichtung Andernach. An einer Einmündung beabsichtige der vorausfahrende Pkw nach links in einen Weg abzubiegen. Aufgrund bislang ungeklärter Ursache fuhr der nachfolgende Pkw auf den vorausfahrenden Pkw auf. Hierbei wurden die beiden Fahrzeugführer leicht verletzt. Ein Beifahrer wurde schwer verletzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme wurde die L 116 voll gesperrt.



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