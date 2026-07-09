Hierbei ist ein Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache von der Bismarckstraße aus kommend, über die Breitestraße/Beckstraße in die gegenüberliegende Fußgängerunterführung gefahren. Hierdurch wurden mindestens zwei Personen verletzt.
Die Unfallaufnahme dauert an. Wir bitten von Anfragen abzusehen, es wird nachberichtet.
Es wird gebeten, den Bereich zu umfahren, da dieser zurzeit durch Rettungskräfte versperrt ist
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Andernach
S. Alt, PHK
Telefon: 02632-9210
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Verkehrsunfall mit Personenschaden