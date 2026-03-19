Verkehrsunfall mit Personenschaden

Grafschaft in Fahrtrichtung Köln ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein Sattelzug (Fahrer 56 Jahre) auf dem rechten von drei Fahrstreifen. Der Transporter befuhr den mittleren Fahrstreifen und beabsichtigte auf den rechten Fahrstreifen zu wechseln. Der Sattelzug musste verkehrsbedingt bremsen, dies erkannte der Transporter zu spät touchierte den Sattelzug hinten links und überschlug sich. Die Insassen des Transporter (Fahrer 41 Jahre / Beifahrer 21 Jahre) wurden bei dem Unfall leichtverletzt und kamen in umliegende Krankenhäuser. Es entstand ein Sachschaden im unteren 5stelligen Bereich. Die Autobahn war für ca. 1h voll gesperrt und es entstand Rückstau von ca. 5km länge. Neben der Autobahnpolizei Mendig, war die Feuerwehr, die Autobahnmeisterei Mendig, sowie der Rettungsdienst im Einsatz.



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