Verkehrsunfall mit Personenschaden zw. Oberwesel und St. Goar, Vollsperrung der B9

Nach ersten Erkenntnissen geriet einer der Beteiligten leicht auf die Gegenfahrbahn, dem Entgegenkommenden blieb kein Platz mehr auszuweichen. Die beiden Fahrer (32 und 36 Jahre) aus dem Hunsrück-Kreis wurden bei dem Unfall augenscheinlich leicht verletzt, die Fahrzeuge erlitten Totalschaden. Neben Kräften der PI Boppard und Wasserschutzpolizei St. Goar befanden sich auch Rettungsdienst sowie Straßenmeisterei im Einsatz.
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Nach ersten Erkenntnissen geriet einer der Beteiligten leicht auf die Gegenfahrbahn, dem Entgegenkommenden blieb kein Platz mehr auszuweichen. Die beiden Fahrer (32 und 36 Jahre) aus dem Hunsrück-Kreis wurden bei dem Unfall augenscheinlich leicht verletzt, die Fahrzeuge erlitten Totalschaden. Neben Kräften der PI Boppard und Wasserschutzpolizei St. Goar befanden sich auch Rettungsdienst sowie Straßenmeisterei im Einsatz.