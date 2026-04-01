Oberwesel
Verkehrsunfall mit Personenschaden zw. Oberwesel und St. Goar, Vollsperrung der B9
Symbolbild
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Monika Skolimowska/dpa

Am Morgen kam es gegen 07:30 Uhr auf der B9 zwischen Oberwesel und St. Goar zu einem Zusammenstoß zweier PKW, infolgedessen die B9 für knapp 2 Stunden vollgesperrt werden musste.

Nach ersten Erkenntnissen geriet einer der Beteiligten leicht auf die Gegenfahrbahn, dem Entgegenkommenden blieb kein Platz mehr auszuweichen. Die beiden Fahrer (32 und 36 Jahre) aus dem Hunsrück-Kreis wurden bei dem Unfall augenscheinlich leicht verletzt, die Fahrzeuge erlitten Totalschaden. Neben Kräften der PI Boppard und Wasserschutzpolizei St. Goar befanden sich auch Rettungsdienst sowie Straßenmeisterei im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

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56154 Boppard

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