Koblenz
Verkehrsunfall mit Personenschaden- Zeugen gesucht
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Am Samstag, 13. Juni 2026 gegen 00:45 Uhr wurde ein Passant, welcher sich vor einer Gaststätte im Bereich Eltzerhofstraße/Görresstraße befand, durch ein abbiegendes Fahrzeug angefahren.

Der Fahrzeugführer, welcher aus Richtung Eltzerhofstraße in Fahrtrichtung Görresstraße abbog, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Passant wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Ermittlungen zum möglichen Unfallverursacher dauern an.
Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten Kontakt mit der Polizeiinspektion Koblenz 1 aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Koblenz 1
Telefon: 0261 / 92156300
PI Koblenz 1: https://s.rlp.de/piko1
E-Mail: pikoblenz1@polizei.rlp.de
Pressemeldungen der Polizei Rheinland Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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