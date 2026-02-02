Lahnstein
Verkehrsunfall mit Personenschaden, Vollsperrung B 42 AS Oberlahnstein
Aufgrund eines Verkehrsunfalls mit Personenschaden muss die B 42 an der Abfahrt Oberlahnstein in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten die B 42 im Bereich Lahnstein entweder durch die Stadt oder über Land zu umfahren!

Es wird zu gegebener Zeit nachberichtet.

Polizeiinspektion Lahnstein
