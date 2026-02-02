Verkehrsteilnehmer werden gebeten die B 42 im Bereich Lahnstein entweder durch die Stadt oder über Land zu umfahren!
Es wird zu gegebener Zeit nachberichtet.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Lahnstein
Zegrir, PHK
Nordallee 3
56112 Lahnstein
Telefon: 02621 9130
E-Mail: PILahnstein.Wache@Polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell
Verkehrsunfall mit Personenschaden, Vollsperrung B 42 AS Oberlahnstein
Verkehrsteilnehmer werden gebeten die B 42 im Bereich Lahnstein entweder durch die Stadt oder über Land zu umfahren!