Verkehrsunfall mit Personenschaden, Vollsperrung B 42 AS Oberlahnstein

Aufgrund eines Verkehrsunfalls mit Personenschaden muss die B 42 an der Abfahrt Oberlahnstein in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten die B 42 im Bereich Lahnstein entweder durch die Stadt oder über Land zu umfahren!



Es wird zu gegebener Zeit nachberichtet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lahnstein

Zegrir, PHK

Nordallee 3

56112 Lahnstein



Telefon: 02621 9130

E-Mail: PILahnstein.Wache@Polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell