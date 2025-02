Verkehrsunfall mit Personenschaden - Verdacht eines illegalen Autorennens

Mülheim Kärlich: Am Abend des 14.02.2025, gegen 23:00h befuhren die beiden unfallbeteiligten Fahrzeuge, welche mit jeweils zwei Personen besetzt waren, die Industriestraße in Mülheim Kärlich.

Gemäß Zeugenaussagen seien sie hierbei teilweise nebeneinander und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gefahren.



An der Einmündung des Kraywiesenweg auf die Industriestraße verlor einer der beiden heranwachsenden Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte frontal auf eine Verkehrsinsel und wurde durch diese in die Luft katapultiert. Er überflog den Kraywiesenweg und krachte in ein kleines Waldgebiet am gegenüberliegenden Straßenrand. Mehrere dünne Bäume wurden in einer Höhe von bis zu vier Metern beschädigt. Ein massiver Baum wurde nur knapp verfehlt.

Die zwei Insassen dieses Fahrzeuges wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. Der PKW erlitt einen Totalschaden.



Auch das zweite Fahrzeug verunfallte durch eine Kollision mit dem rechtsseitigen Bordstein und trug einen geplatzten Vorderreifen davon. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Koblenz wurden die Fahrerlaubnisse der Fahrzeugführer vorläufig entzogen und die beteiligten Fahrzeuge sichergestellt. Die Beteiligten erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.



