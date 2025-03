Verkehrsunfall mit Personenschaden und Unfallflucht.

Am 12.03.2025 gegen 18:00 Uhr kam es an der Einmündung Dr. Kurt-Schumacher-Straße / Kretzer Straße in Plaidt zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden und anschließender Unfallflucht.

Dabei wollte ein grauer Kleinwagen (Marke unbekannt) von der Dr.Kurt-Schumacher-Straße nach rechts in die Kretzer Straße einbiegen. Beim Abbiegevorgang übersah der Fahrer des Kleinwagens einen Fußgänger, welcher im gleichen Moment die Kretzer Straße passieren wollte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem Fußgänger. Danach entfernte sich der Autofahrer, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Fußgänger wurde leicht verletzt.



Zeugen, die sachdienliche Angaben machen kann, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Andernach.



