Verkehrsunfall mit Personenschaden und Flucht

K95 zwischen Urbar und Oberwesel (ots) - Am Montag, den 11.08.2025 gegen 17:00 Uhr ereignete sich auf der K95 zwischen Urbar und Oberwesel ein Verkehrsunfall, bei dem ein 17-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades leicht verletzt wurde.

Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin in Fahrtrichtung Oberwesel, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Gesucht wird nach Angaben des Geschädigten ein weißer Passat mit Anhänger (kleiner Anhänger aus Aluminium).

Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Boppard (06742 8090) zu melden.



