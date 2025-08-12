Verkehrsunfall mit Personenschaden und Flucht

Am Montag den 11.08.2025 gegen 14:25 Uhr ereignete sich in der Straße "Auf'm Kickel" in Andernach ein Verkehrsunfall bei dem eine 20-jährige aus dem Kreis Olpe leicht verletzt wurde.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend in Richtung "Trevererstraße", ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Gesucht wird nach Angaben der Geschädigten nach einem schwarzen Mercedes Kombi, älteren Baujahrs.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizei Andernach (Tel. 02632 9210) zu melden.



