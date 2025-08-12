Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend in Richtung "Trevererstraße", ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Gesucht wird nach Angaben der Geschädigten nach einem schwarzen Mercedes Kombi, älteren Baujahrs.
Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizei Andernach (Tel. 02632 9210) zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Andernach
Telefon: 02632-9210
Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell
Verkehrsunfall mit Personenschaden und Flucht
Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend in Richtung "Trevererstraße", ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Gesucht wird nach Angaben der Geschädigten nach einem schwarzen Mercedes Kombi, älteren Baujahrs.