Verkehrsunfall mit Personenschaden und anschließender Flucht in Urbar

Am Montag, den 12. Oktober 2026, ereignete sich im Einmündungsbereich der Arenberger Straße und Am Schützenplatz in Urbar gegen 19:45 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem zweifach besetzten Elektrokleinstfahrzeug (E-Scooter) und Pkw, wodurch die beiden Nutzer des Elektrokleinstfahrzeuges, ein Heranwachsender und ein Kind, zu Boden stürzten und leichtverletzt wurden.





Der Fahrzeugführer des Pkws entfernte sich daraufhin in seinem Pkw, einem blauen Fiat, von der Verkehrsunfallörtlichkeit in Richtung Koblenz-Niederberg.



Der Verkehrsunfall wurde nachträglich gemeldet.



Mögliche Zeugen des Verkehrsunfalls oder Personen, die sachdienliche Hinweise zum Pkw oder Fahrzeugführenden geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bendorf in Verbindung zu setzen.



Darüber hinaus sensibilisiert die Polizei in diesem Zusammenhang, dass Personen mittels Elektrokleinstfahrzeuges nicht befördert werden dürfen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bendorf

Telefon: 02622 94020

e-Mail: pibendorf@polizei.rlp.de



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