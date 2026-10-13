Der Fahrzeugführer des Pkws entfernte sich daraufhin in seinem Pkw, einem blauen Fiat, von der Verkehrsunfallörtlichkeit in Richtung Koblenz-Niederberg.
Der Verkehrsunfall wurde nachträglich gemeldet.
Mögliche Zeugen des Verkehrsunfalls oder Personen, die sachdienliche Hinweise zum Pkw oder Fahrzeugführenden geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bendorf in Verbindung zu setzen.
Darüber hinaus sensibilisiert die Polizei in diesem Zusammenhang, dass Personen mittels Elektrokleinstfahrzeuges nicht befördert werden dürfen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bendorf
Telefon: 02622 94020
e-Mail: pibendorf@polizei.rlp.de
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Verkehrsunfall mit Personenschaden und anschließender Flucht in Urbar
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