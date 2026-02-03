Verkehrsunfall mit Personenschaden in Koblenz-Metternich

Am heutigen Dienstag, 03.02.26, kam es gegen 07.40 Uhr in der Rübenacher Straße in Metternich zum Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Rollerfahrer, der in Fahrtrichtung Trierer Straße unterwegs war.



Die Fahrerin des Pkw übersah den Rollerfahrer beim Einfahren in den fließenden Verkehr und touchierte hierbei das Zweirad, das zu Fall kam.

Der Rollerfahrer wurde daraufhin zur Untersuchung in das BWZK verbracht, der Roller war nicht mehr fahrbereit.

Die Rübenacher Straße musste für ca. 15 Minuten gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden.



