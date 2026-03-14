Der alleinbeteiligte Fahrer verlor im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug, so dass das Fahrzeug seitlich umkippte. Der genaue Unfallhergang ist noch Bestand der Ermittlungen. Der 20-jährige Fahrer sowie die 18-jährige Beifahrerin wurden zur weiteren Abklärung in ein nahegelegtes Krankenhaus gebracht. Aufgrund von Bergungsarbeiten musste die B 413 für mehrere Stunden voll gesperrt werden.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Bendorf
Telefon: 02622- 94020
Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell
Verkehrsunfall mit Personenschaden - Fahrer und Beifahrerin leicht verletzt
Der alleinbeteiligte Fahrer verlor im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug, so dass das Fahrzeug seitlich umkippte. Der genaue Unfallhergang ist noch Bestand der Ermittlungen. Der 20-jährige Fahrer sowie die 18-jährige Beifahrerin wurden zur weiteren Abklärung in ein nahegelegtes Krankenhaus gebracht. Aufgrund von Bergungsarbeiten musste die B 413 für mehrere Stunden voll gesperrt werden.