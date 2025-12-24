Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der BAB 48, Rettungshubschrauber im Einsatz



Eine 29jährige Fahrerin aus dem Raum Trier kam nach aktuellem Ermittlungsstand aufgrund starken Seitenwindes mit ihrem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit ihrem Fahrzeug. Die Fahrzeugführerin wurde durch den Unfall leicht verletzt und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden im oberen vierstelligen Bereich.

Vor Ort befanden sich der Rettungsdienst mit Rettungshubschrauber, die Freiwillige Feuerwehr, sowie die Polizeiautobahnstation Mendig. Für die Dauer der Bergungsarbeiten wurde die Richtungsfahrbahn Koblenz kurzfristig voll und im weiteren Verlauf der rechte Fahrstreifen für ca. eine Stunde gesperrt.



