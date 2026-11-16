Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B9 – Zeugenaufruf

Der Verkehrsunfall ereignete sich auf der B9, von Andernach kommend, in Fahrtrichtung Koblenz, auf Höhe des dortigen Parkplatzes Nette.

Unfallursächlich dürfte ein Fehler beim Fahrstreifenwechsel gewesen sein, in dessen Folge eine 24-jährige Fahrzeugführerin aus Koblenz mit ihrem schwarzen PKW Hyundai und ein 34-jähriger Fahrzeugführer aus Kelberg mit seinem weißen PKW Ford Transit verunfallten. Beide Personen wurden leicht verletzt und vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Darüber hinaus wurden deren Fahrzeuge so stark beschädigt, dass diese abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen niedrigen, fünfstelligen Betrag.

Das dritte, unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum flüchtigen Verkehrsunfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Andernach per Telefon: 02632 921-0 oder E-Mail (piandernach@polizei.rlp.de) zu melden.



Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die B9 in Fahrtrichtung Koblenz gesperrt und der Verkehr entsprechend umgeleitet werden.

Neben der Polizei Andernach waren zwei Rettungswagen, die Freiwillige Feuerwehr aus Weißenthurm sowie die Straßenmeisterei im Einsatz.



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Polizeiinspektion Andernach

(Ansprechpartner: Mavroudis, PHK)



Telefon: 02632-921-0

PI Andernach: http://s.rlp.de/Ihy

E-Mail: PIAndernach@polizei.rlp.de



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