Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B9 - Abschlussmeldung



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren die beiden unfallbeteiligten Fahrzeuge, ein BMW sowie ein Fiat, die B9 in Fahrtrichtung Koblenz. Zwischen der Abfahrt Andernach-Süd und Andernach-Hafen Meter kam es im Berufsverkehr zu stockendem Verkehr. Der unfallverursachende BMW erkannte die Situation zu spät und fuhr auf dem linken der beiden Fahrstreifen auf den abbremsenden Fiat des Unfallgegners auf. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen die Mittelschutzplanke geschoben.

Nach aktuellem Stand wurden 2 der 3 Fahrzeuginsassen leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 19 000 Euro geschätzt. Die B9 war für die Dauer der Unfallaufnahme und Abschleppmaßnahmen bis 09:00 Uhr voll gesperrt.



