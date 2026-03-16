Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B260



Ein PKW-Fahrer befuhr die B260 aus der Fahrtrichtung Bad Ems kommend und kam kurz hinter der Friedrichssegener Brücke in einer Rechtskurve nach links in den Gegenverkehr. Er stieß dort mit einer PKW-Fahrerin zusammen, die aus der Fahrtrichtung Koblenz kam.

Möglicherweise kam es unmittelbar vor dem Unfall zu einem Zusammenstoß mit einer Rotte Wildschweine.

An beiden PKW entstand Totalschaden.

Die beiden Fahrer wurden verletzt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Die Fahrbahn musste zum Zweck der Unfallaufnahme für ca. 2 Stunden voll gesperrt werden.



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