Andernach
Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B 9
Symbolbild
Symbolbild
Oliver Berg/dpa

Am Sonntag, den 22.03.2026, gegen 12:20 Uhr ist es auf der B 9 zwischen den Ausfahrten Andernach-Hafen und Andernach-Süd zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden gekommen.

Hierbei fuhr ein Porsche aufgrund bislang nicht geklärter Ursache auf einen vorausfahrenden Hyundai auf. Durch den Zusammenstoß verlor der Porsche-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und durchfuhr die Wiese neben der Fahrbahn. Dort kam der Porsche zum Stehen. Der Porsche-Fahrer wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Insassen des Hyundai wurden nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Andernach
Am Stadtgraben 19
56626 Andernach
02632 9210


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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