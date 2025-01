Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen auf der L 214 bei Halsenbach

Zunächst war ein Fahrzeug alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben gerutscht. Eine Verkehrsteilnehmerin hielt neben der Unfallstelle auf der Straße an, um nach dem verunfallten Fahrzeug zu sehen. Hierbei kollidierte ein weiteres Fahrzeug mit dem bereits stehenden Pkw. Bei der Kollision wurden zwei Personen verletzt und in umliegende Krankenhäuser transportiert. Während der Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung war die L 214 für etwa zwei Stunden voll gesperrt.



Neben der Polizei waren die Feuerwehren aus Emmelshausen und Dörth, der Rettungsdienst und die Straßenmeisterei im Einsatz.



