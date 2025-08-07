Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen in 57612 Birnbach

Aufgrund erheblichem Austritt von Betriebsstoffen ist ebenfalls die Feuerwehr im Einsatz.
Die Unfallaufnahme und die Reinigung der Fahrbahn dauern derzeit an.
Die B 8 (Kölner Straße) ist in diesem Bereich bis zur Beendigung der Maßnahmen voll gesperrt.
Es wird nachberichtet.
