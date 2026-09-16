Mendig
Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen
Symbolbild
Friso Gentsch/dpa

Am 16.09.26, 15:25h wurde von der Rettungsleitstelle ein Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der A61 Fahrtrichtung Süden, zwischen der Tank- und Rastanlage Brohltal-West und der Anschlussstelle Wehr, gemeldet.



Derzeit sind in diesem Bereich alle 3 Fahrstreifen zwecks Unfallaufnahme gesperrt. Rettungsdienst und Feuerwehr sind vor Ort. Der Verkehr wird über den Seitenstreifen an Unfallstelle vorbeigeführt.

Zwecks Unfallaufnahme, Bergungsmaßnahmen und Fahrbahnreinigung wird die Fahrbahnsperrung voraussichtlich noch zirka 2 Stunden andauern

Es wird im Rahmen einer Nachtragsmeldung nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Autobahnpolizei Mendig

Telefon: 02652-9795-0


Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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