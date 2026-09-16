Derzeit sind in diesem Bereich alle 3 Fahrstreifen zwecks Unfallaufnahme gesperrt. Rettungsdienst und Feuerwehr sind vor Ort. Der Verkehr wird über den Seitenstreifen an Unfallstelle vorbeigeführt.
Zwecks Unfallaufnahme, Bergungsmaßnahmen und Fahrbahnreinigung wird die Fahrbahnsperrung voraussichtlich noch zirka 2 Stunden andauern
Es wird im Rahmen einer Nachtragsmeldung nachberichtet.
Rückfragen bitte an:
Autobahnpolizei Mendig
Telefon: 02652-9795-0
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Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen