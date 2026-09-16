Am 16.09.26, 15:25h wurde von der Rettungsleitstelle ein Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der A61 Fahrtrichtung Süden, zwischen der Tank- und Rastanlage Brohltal-West und der Anschlussstelle Wehr, gemeldet.





Derzeit sind in diesem Bereich alle 3 Fahrstreifen zwecks Unfallaufnahme gesperrt. Rettungsdienst und Feuerwehr sind vor Ort. Der Verkehr wird über den Seitenstreifen an Unfallstelle vorbeigeführt.



Zwecks Unfallaufnahme, Bergungsmaßnahmen und Fahrbahnreinigung wird die Fahrbahnsperrung voraussichtlich noch zirka 2 Stunden andauern



Es wird im Rahmen einer Nachtragsmeldung nachberichtet.



Rückfragen bitte an:



Autobahnpolizei Mendig



Telefon: 02652-9795-0





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