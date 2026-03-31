Der unfallverursachende Lkw kam aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte hierbei neun andere Fahrzeuge, welche ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt waren. Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden im oberen fünfstelligen Bereich. Die Ermittlungen dauern an.
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Verkehrsunfall mit mehreren beschädigten Fahrzeugen in Koblenz-Kesselheim
Der unfallverursachende Lkw kam aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte hierbei neun andere Fahrzeuge, welche ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt waren. Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden im oberen fünfstelligen Bereich. Die Ermittlungen dauern an.