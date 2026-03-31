Koblenz
Verkehrsunfall mit mehreren beschädigten Fahrzeugen in Koblenz-Kesselheim
Symbolbild

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dpa

Am Dienstag, den 31.03.2026 gegen 15:15 Uhr kam es in der August-Horch-Straße in Koblenz-Kesselheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem mehrere Fahrzeuge beschädigt wurden.

Der unfallverursachende Lkw kam aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte hierbei neun andere Fahrzeuge, welche ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt waren. Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden im oberen fünfstelligen Bereich. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Koblenz 2
Trierer Straße 175
56072 Koblenz
Telefon: 0261-10354230
pikoblenz2@polizei.rlp.de


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