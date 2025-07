Verkehrsunfall mit LKW-Gespann, L 306 Vollsperrung zw. Bendorf Stromberg-Sayn

Am Donnerstag 31.07.2025 gegen 13:30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L 306 zwischen Bendorf Stromberg und Bendorf Sayn.



Ortseingang Bendorf-Sayn geriet der Lkw mit Anhänger bei regennasser Straße rechts an die Schutzplanke und schleuderte über die Fahrbahn.

Der Lkw sei von einem unbekannten Fahrzeug geschnitten worden.

Da das LKW- Gespann die komplette Fahrbahn blockierte musste die L306 in dem Bereich bis zum Abend durch die Straßenmeisterei Dierdorf gesperrt werden.

Mittlerweile ist die Vollsperrung wieder aufgehoben.

Zeugen die Angaben zum Unfallhergang machen können werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bendorf zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bendorf



Telefon: 02622 9402-0





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell