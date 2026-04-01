Verkehrsunfall mit LKW auf der BAB 3





Der Fahrer des LKW kam nach rechts von der Fahrbahn ab, und wurde von der Schutzplanke in die Luft kataputliert. Das Fahrzeug stieß mehrfach mit der Schutzplanke sowie der Böschung zusammen und kam schließlich auf der Schutzplanke zum Stillstand. Der komplette Aufbau des Fahrzeuges riss durch den Unfall ab. Die Ladung verteilte sich in der Böschung und auf der Fahrbahn.



Der Fahrzeugführer wurde durch den Rettungsdienst vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.



Das Fahrzeug wurde durch die Freiwillige Feuerwehr abgesichert. Auslaufende Betriebsstoffe wurde aufgefangen.



Für die Dauer der Bergungs- und Reinigungsarbeiten mussten zwei der drei Fahrstreifen gesperrt werden. Der Verkehr wurde über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt.



Hierbei konnten mehrere Fahrzeugführer dabei beobachtet werden, wie sie die Unfallstelle abfilmten. Entsprechende Ordnugnswidrigkeitenanzeigen werden durch die Polizeiautobahnstation Montabaur vorgelegt.



Der Verkehr staute sich bis hinter die Anschlussstelle Montabaur zurück.



Rückfragen bitte an:



Polizeiautobahnstation Montabaur

02602-93270





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