Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person führt zu längerer Vollsperrung der BAB 3.

Ersten Angaben zufolge sollten mehreren Fahrzeuge in den Verkehrsunfall verwickelt gewesen sein.



Der Fahrer eines Audi A6 geriet auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und touchierte hierbei die Mittelschutzplanke. Das Fahrzeug blieb schließlich total beschädigt auf der Fahrbahn stehen. Die Trümmerteile wurden auch auf die Richtungsfahrbahn Frankfurt geschleudert. Zwei weitere Fahrzeuge wurden durch die Kollision mit den Trümmerteilen beschädigt.



Der Fahrzeugführer des Audi wurde durch den Unfall leicht verletzt. Die Richtungsfahrbahn Frankfurt musste für die Dauer der Bergungs- und Aufräumarbeiten für ca. eineinhalb Stunden voll gesperrt werden.



Im Rückstau kam es im weitern Verlauf zu einem medizinischen Notfall, sodass die Richtungsfahrbahn Köln kurzzeitig erneut gesperrt werden musste.



Im Einsatz waren die Autobahn GmbH des Bundes, die Freiwillige Feuerwehr sowie die Polizeiautobahnstation Montabaur.



Rückfragen bitte an:



Polizeiautobahnstation Montabaur

02602-93270





Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell