Simmern
Verkehrsunfall mit leichtverletzter Motorradfahrerin in Simmern (Hunsrück)
Symbolbild

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dpa

Am Donnerstag, den 26.03.2026, gegen 16:00 Uhr, kam es in der Johann-Philipp-Reis-Straße in Simmern (Hunsrück) zu einem Verkehrsunfall.

Eine Motorradfahrerin fuhr hinter einem dunklen SUV, als dieser unerwartet abbremste. Hierauf verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihr Motorrad und stürzte. Der Pkw entfernte sich von der Unfallstelle.

Die Polizeiinspektion Simmern bittet um Hinweise zum Unfallhergang bzw. zum beteiligten Fahrzeug.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Simmern

Telefon: 06761/921-0
E-Mail: pisimmern@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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