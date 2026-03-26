Verkehrsunfall mit leichtverletzter Motorradfahrerin in Simmern (Hunsrück)

Am Donnerstag, den 26.03.2026, gegen 16:00 Uhr, kam es in der Johann-Philipp-Reis-Straße in Simmern (Hunsrück) zu einem Verkehrsunfall.

Eine Motorradfahrerin fuhr hinter einem dunklen SUV, als dieser unerwartet abbremste. Hierauf verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihr Motorrad und stürzte. Der Pkw entfernte sich von der Unfallstelle.



Die Polizeiinspektion Simmern bittet um Hinweise zum Unfallhergang bzw. zum beteiligten Fahrzeug.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Simmern



Telefon: 06761/921-0

E-Mail: pisimmern@polizei.rlp.de





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